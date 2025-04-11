Арестован обвиняемый в убийстве сотрудницы администрации Данилова

В Ярославской области Даниловский суд арестовал 39-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщили в областном СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

Следствие установило, что 9 апреля в квартире на Петербургской в Данилове между бывшими супругами возник конфликт, в результате которого обвиняемый «нанес многочисленные удары ножом потерпевшей в область живота». Пострадавшая умерла в машине скорой. По данным «Ъ-Ярославль», погибла сотрудница администрации Данилова.

Следователи задержали подозреваемого и предъявили ему обвинение по ст. 105 УК РФ (Убийство). Суд заключил под стражу обвиняемого. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова