Бывший глава управления цифровой трансформации ФСИН ушел на СВО

Савеловский районный суд Москвы приостановил рассмотрение дела бывшего начальника управления цифровой трансформации (УЦТ) ФСИН Алексея Тимченко. Его обвиняли в получении взятки. Решение связано с тем, что фигурант подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО, следует из базы данных суда.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Главу УЦТ ФСИН задержали в августе 2025 года. Следствие установило, что фигурант получил около 1,5 млн руб. и четыре телефона iPhone от представителя ООО «АНТ» и ООО «Современные технологии» Сергея Путилина. За это он должен был помочь с заключением госконтракта на поставку программного обеспечения для Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН.

Изначально Алексей Тимченко заявлял о своей невиновности, но в ноябре признал вину. У бывшего главы управления изъяли коллекцию дорогих часов и автомобиль Mercedes-Benz. Сергею Путилину назначили условный срок, так как он заключил досудебное соглашение.

Никита Черненко

