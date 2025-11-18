Экс-глава УЦТ ФСИН признал получение взятки в 1,5 млн руб. и четырех iPhone

Бывший начальник Управления цифровой трансформации ФСИН Алексей Тимченко признал вину в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Как сообщается, фигурант получил около 1,5 млн руб. и четыре телефона iPhone от представителя ООО «АНТ» и ООО «Современные технологии» Сергея Путилина (заключил досудебное соглашение и получил условный срок). За это он обещал способствовать заключению госконтракта на поставку программного обеспечения в главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН России.

Савеловский суд Москвы продлил Тимченко арест с 19 ноября еще на шесть месяцев. Подсудимый настаивал на проведении процесса в закрытом режиме, но сторона обвинения возразила, и судья согласился с ее доводами.

Ранее сообщалось, что Тимченко признавать вину отказывался. Фигурант был задержан и арестован в августе, у него изъяли коллекцию дорогих часов и автомобиль Mercedes-Benz.