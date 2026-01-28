Оплату проезда по геолокации распространят на все маршруты Екатеринбурга

Возможность оплаты по геолокации планируют ввести на всех маршрутах екатеринбургского транспорта. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов в эфире портала E1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В пилотном режиме запускали оплату в одном маршруте, затем расширили на пять. В ближайшее время распространим это на ве маршруты. Будем максимально использовать возможности оплаты для людей»,— сказал господин Галямов.

Он пояснил, что для оплаты по геолокации нужно скачать приложение «Екарта». В поездке нужно открыть его, и оно само определит, в каком транспорте едет пассажир. По словам господина Галямова, проблем с работой приложения, в частности, повторным списыванием оплаты не возникало.

Оплату проезда по геолокации начали тестировать в Екатеринбурге с сентября 2025 года. Такая оплата действует в троллейбусе №33 и в автобусах №80, №48 и №83, в трамвае №1.

Анна Капустина