Налетчик убил декоративных рыбок в «Музее Гоголя» в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, устроившего погром в музее. Им оказался 24-летний «гость столицы», сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии рассказали, что утром патруль получил сигнал тревоги из музея на Никитском бульваре. Там оперативники нашли постороннего. По версии следствия, мужчина «разбил окно второго этажа, чтобы попасть внутрь здания, после чего разбил аквариум и повредил несколько дверей». Telegram-канал «112» сообщает, что «декоративные рыбки погибли».

После задержания мужчина заявил, что не помнит произошедшего, но вину признал.

Никита Черненко