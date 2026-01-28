Президент России Владимир Путин 29 января проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который прибудет в РФ с рабочим визитом.

«Будут обсуждены ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня»,— сообщил Кремль.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на минувшей неделе принимал в Абу-Даби делегации России, США и Украины. По оценкам властей ОАЭ, встречи прошли в «позитивной» и «конструктивной» атмосфере и стали важным шагом на пути к урегулированию.

Лусине Баласян