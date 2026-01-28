В Новосибирске вынесли приговор экс-полицейским по делу об убийстве

Новосибирский областной суд приговорил к 16,5 и 15,5 годам заключения бывших сотрудников полиции, майоров Александра Кунца и Алексея Бороздина, которые обвинялись в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и других преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По материалам дела, в 2013 году правоохранители, которые служили в отделе полиции Усть-Таркского района, везли в спецприемник жителя одного из сел. По дороге арестованный высказал подозрения о причастности Александра Кунца к исчезновению школьницы в 2010 году. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого полицейские избили задержанного, увезли его в безлюдное место и скрылись. Позже он был обнаружен мертвым. В дальнейшем, говорится в деле, по просьбе Александра Кунца эксперт подготовил ложный акт о причине смерти потерпевшего.

Летом 2025 года был вынесен приговор бывшим сотрудникам этого же отдела полиции Максиму Кудрявцеву и Евгению Бартоломею. Как установил суд, в марте 2010 года Максим Кудрявцев на «Волге» сбил школьницу, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм. Евгения Бартоломея признали виновным в том, что он не сообщил о случившемся в правоохранительные органы и не задержал сослуживца. Вместо этого он скрыл факт ДТП и принял меры к сокрытию тела школьницы. За ДТП со смертельным исходом Максиму Кудрявцеву дали три года колонии-поселения, Евгению Бартоломею за превышение полномочий — на год меньше. Обоих тут же освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

Илья Николаев