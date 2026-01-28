Глава Ставрополья инициировал повторное голосование о регулировании СИМ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров инициировал повторное голосование о введении законодательных ограничений на использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в регионе. Об этом глава субъекта сообщил в социальных сетях.

По словам господина Владимирова, региональные власти решили разработать краевой закон о пользовании СИМ, несмотря на то, что в прошлом году жители выступили против подобных ограничений. Предполагаемые правила касаются электросамокатов, гироскутеров и сигвеев.

Губернатор считает, что новые нормы помогут уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий. В 2026 году в авариях с участием средств индивидуальной мобильности получили травмы люди.

«Время показывает, что ситуация на дорогах и тротуарах не становится проще. Прежде чем законопроект выйдет на финальный этап рассмотрения, хочу вновь посоветоваться с вами: нужно ли в нашем крае закрепить ограничения на использование СИМ?»,— обратился к жителям глава региона.

Валентина Любашенко