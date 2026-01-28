РКН объяснил блокировку онлайн-энциклопедии «Шикимори» наличием детского порно

Роскомнадзор заблокировал сайт с аниме и мангой «Шикимори», поскольку ресурс содержал ЛГБТ-материалы («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) для детской аудитории. Об этом ведомство сообщило «Ъ». Теперь РКН ждет, что «Шикимори» удалит запрещенный контент.

«Сайт системно и целенаправленно распространяет материалы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, детской порнографией, способствует возбуждению сексуальных чувств к несовершеннолетним, а также оказывает деструктивное влияние на детей»,— заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве отметили, что заблокированный ресурс — так называемое зеркало сайта, блокируемого ведомством с 2019 года. До этого неоднократно выявлялись другие «зеркала», доступ к которым также ограничивали.

Роскомнадзор внес «Шикимори» в реестр 26 января. Сайт работал с 2011 года как русскоязычная онлайн-энциклопедия и социальная платформа, посвященная аниме, манге и ранобэ. На «Шикимори» представлены новости, обзоры, а также заметки о Японии и ее культуре.