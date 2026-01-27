Роскомнадзор заблокировал онлайн-энциклопедию «Шикимори»

Роскомнадзор заблокировал аниме-сайт «Шикимори», следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам в интернете.

Из данных сервиса следует, что надзорное ведомство обнаружило причины для блокировки «Шикимори» 22 и 23 января. 26 января сайт был внесен в реестр Роскомнадзора. Как сообщила администрация портала, причины блокировки уточняются.

Сайт работал с 2011 года и являлся русскоязычной онлайн-энциклопедией и социальной платформой, посвященной аниме, манге и ранобэ. На «Шикимори» представлены новости, обзоры, а также заметки о Японии и ее культуре.