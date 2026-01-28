Зарубежные СМИ: Почему Белый дом поддерживает чиновников команды Николаса Мадуро?

США могут применить силу, чтобы принудить новое руководство Венесуэлы к сотрудничеству. Белый дом пойдет на этот шаг, если другие методы окажутся неэффективными, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Он также напомнил, что Каракас обещал предоставить американским компаниям доступ к местным нефтяным месторождениям. На этой неделе временно исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес заявила, что Венесуэла «сыта по горла приказами Вашингтона». Кроме того, политик назвала операцию по захвату Николаса Мадуро «беспрецедентным актом агрессии». Дональд Трамп в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова Родригес сказал, что ничего об этом не слышал. «У меня очень хорошие отношения с новым лидером Венесуэлы»,— добавил он. Иностранные издания ставят под сомнение выбор Белого Дома поддержать чиновников из команды Мадуро вместо оппозиционных сил. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Одно из ключевых требований к новому руководству Венесуэлы — прекратить сотрудничество с геополитическими противниками США. Как пишет Reuters, речь прежде всего про Россию, Иран и Китай. Впрочем, Делси Родригес пока не стремится разрывать отношения с этими странами, сообщают источники агентства, которым известно содержание отчетов ЦРУ. Из них следует, что разведка сомневается в готовности Каракаса поддерживать стратегию Вашингтона. Причем именно ЦРУ настояло на том, чтобы после свержения Мадуро власть в Венесуэле перешла к вице-президенту Родригес. Причиной послужили ее тесные связи с местными силовиками и нефтяниками. В преемники Мадуро также прочили лауреата Нобелевской премии мира и неформального лидера оппозиции Марию Мачадо. Однако она пока не в состоянии управлять страной из-за отсутствия опыта и нужных связей, говорится в отчетах разведки. Впрочем, Белый Дом еще может дать ей менее значимый руководящий пост, заключают собеседники агентства Reuters.

По данным CNN, среди всех американских структур самое большое влияние в Венесуэле как раз у ЦРУ. Источники телеканала сообщают, что разведка планирует открыть свое представительство в стране. Это станет первым шагом к выполнению задачи Трампа — установить полный контроль над Каракасом. Тем не менее других инструкций на этот счет Белый дом еще не давал, даже сроки возобновления работы американского посольства пока неизвестны.

Сама Делси Родригес во многом копирует поведение Дэна Сяопина, который де-факто управлял Китаем после смерти Мао Цзедуна. В узких кругах ее даже стали называть «Дель Сяопином». В частности, политик признает ошибки чавизма и готова к либерализации экономики, рассуждают эксперты, опрошенные изданием The Guardian. По их словам, ключевое для Вашингтона — доступ американских компаний к нефтяному рынку Венесуэлы и предсказуемость нового руководства. Демократизация же страны не сильно волнует администрацию Трампа. Как показал опыт, прагматичные автократии — более надежные союзники для США.