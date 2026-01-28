Прощание с худруком Капеллы Петербурга Владиславом Чернушенко состоится 30 января

Прощание с народным артистом СССР, профессором Санкт-Петербургской консерватории, дирижером и музыкальным педагогом Владиславом Чернушенко. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, которую он возглавлял на протяжении более чем полувека.

Гражданская панихида состоится в 10:00 в здании Капеллы Петербурга по адресу: Набережная реки Мойки, 20. В 13:00 начнется отпевание в Смольном соборе, в 15.00 пройдет церемония захоронения на Смоленском кладбище.

Владислав Чернушенко умер 27 января на 91-м году жизни после продолжительной болезни. Он был бессменным художественным руководителем Капеллы Петербурга с 1974 года. В учреждения выразили соболезнования родным и близким, а также коллегам и ученикам дирижера и отметили, что с именем маэстро связана целая эпоха в многовековой истории Капеллы, а его вклад в отечественную культуру бесценен.

Артемий Чулков