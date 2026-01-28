Действующий победитель Australian Open Янник Синнер вышел в полуфинал турнира

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал последним полуфиналистом Australian Open. В четвертьфинале он обыграл американца Бена Шелтона, занимающего седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Следующим соперником Янника Синнера станет десятикратный победитель Australian Open — четвертая ракетка мира серб Новак Джокович. В четвертьфинале его соперник итальянец Лоренцо Музетти (5-й в рейтинге ATP) снялся по ходу третьей партии из-за травмы, ведя со счетом 2:0 по сетам.

Янник Синнер в третий раз подряд пробился в полуфинал Australian Open. В 2024 и 2025 году он становился победителем турнира. В другом полуфинале сыграют первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и прошлогодний финалист мельбурнского мейджора немец Александр Зверев (3).

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет почти $75 млн. Состязание завершится 1 февраля.

Таисия Орлова