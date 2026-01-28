Спрос на осиновые колья в России вырос в четыре раза в 2025 году

Спрос на оккультные товары в 2025 году вырос на 50% по сравнению с годом ранее, следует из результатов исследования обезличенных данных продаж от АТОЛ. Максимальную динамику спроса показали осиновые колья — их покупали в четыре раза чаще, чем в 2024 году. Средний чек такой покупки составил 333 руб.

Наиболее востребованным товаром в категории стали обереги — спрос на них в 2025 году вырос в 2,2 раза. Доля продаж оберегов составила 36%, средняя стоимость одной штуки — 498 руб., что на 33% дешевле год к году. Спрос на карты таро снизился на 5%. Одна колода в среднем стоила 654 руб. Набор рун подешевел на 16%, россияне покупали его в среднем за 672 руб. (продажи выросли на 54%).

Среди других эзотерических атрибутов в АТОЛ перечислили стеклянные шары (примерно двукратный рост спроса), биолокационные рамки ( сокращение продаж на 7%), полынь (спрос вырос в 2,6 раза), куклы вуду (за год стали популярнее на 63%), маятник для биолокации (+34% ) и черные свечи (+8%). Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж АТОЛ Онлайн по 5,7 млн чеков за 2024-2025 годы.