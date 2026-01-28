В Дагестане ликвидировали двух неизвестных во время перестрелки

В Карабудахкентском районе Дагестана двое неизвестных открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и были нейтрализованы ответным огнем, пишет ТАСС со ссылкой на источники в республиканских силовых структурах.

По предварительным данным, инцидент произошел накануне. "Двое неизвестных открыли стрельбу в правоохранителей, ответным огнем они нейтрализованы. Возбуждено уголовное дело", — уточнил собеседник агентства.

Официальные представители властей Дагестана и силовых ведомств на момент публикации не комментировали произошедшее.

Станислав Маслаков