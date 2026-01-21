Аналитики наделили кредитный рейтинг Тамбовской области статусом стабильного

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Тамбовской области до уровня А(RU) со «стабильным» прогнозом. В пресс-релизе агентства указано, что показатели региона отражают низкую долговую нагрузку, положительный баланс текущих операций и умеренную гибкость бюджетных расходов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сдерживающими факторами для рейтинга стали умеренно низкий уровень ликвидности бюджета и отставание экономических показателей от федерального уровня. По данным АКРА, усредненное соотношение баланса текущих операций и доходов за 2022–2026 годы составит 6%, при этом баланс останется положительным. Доля налоговых и неналоговых поступлений в структуре доходов региона (без субвенций) превысит 60%.

В 2025 году бюджет Тамбовской области был исполнен с небольшим профицитом, в 2026 году ожидается дефицит около 10%, который планируют покрыть за счет заемных средств. Долг региона сократился более чем на 30% по итогам 2025 года, средневзвешенный срок погашения превышает четыре года, а расходы на обслуживание госдолга составят менее 1% от совокупных расходов бюджета.

Ликвидность бюджета оценивается как умеренно низкая. По состоянию на 1 января 2025 года ее объем покрывал около 20% госдолга. По итогам 2026 года коэффициент ликвидности может составить порядка 24%. В последней версии закона о бюджете на 2026 год не предусмотрено расходование собственных средств для покрытия дефицита. Бюджет Тамбовской области на 2026 год был принят с дефицитом 5,5 млрд. Доходы казны прогнозируются в объеме 79,8 млрд руб., расходы — 85,3 млрд руб.

В июле 2025 года АКРА повысило рейтинг региона с уровня BBB+(RU) до A-(RU).

Алина Морозова