Песков о переговорах в Абу-Даби, потерях на СВО и встрече Путина с лидером Сирии

Дмитрий Песков выступил перед журналистами. Пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле считают прогрессом уже сам факт состоявшейся встречи с Украиной в Абу-Даби. По его словам, Россия открыта для переговоров, а их успех зависит от собеседников Москвы. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

