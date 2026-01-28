Песков о переговорах в Абу-Даби, потерях на СВО и встрече Путина с лидером Сирии
Кремль назвал прогрессом трехсторонние переговоры по Украине
Дмитрий Песков выступил перед журналистами. Пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле считают прогрессом уже сам факт состоявшейся встречи с Украиной в Абу-Даби. По его словам, Россия открыта для переговоров, а их успех зависит от собеседников Москвы. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- В Кремле считают прогрессом сам факт начала обсуждения сложных тем, связанных с урегулированием на Украине.
- Россия открыта для переговорного процесса по Украине, прогресс будет зависеть от конструктивизма собеседников Москвы.
- Путин и Аш-Шараа на переговорах в Кремле затронут темы, связанные с пребыванием ВС РФ в Сирии.
- Взаимоотношения Москвы и Дамаска активно развиваются после смены руководства в Сирии
- Президент уделяет большое внимание теме развития Курской области, это важный регион, который сейчас испытывает трудности. Путин и Хинштейн постоянно контактируют.
- Информацию о потерях в ходе СВО уполномочено давать только Минобороны РФ, другие доклады не нужно расценивать как достоверные данные.
- Путин в среду примет руководителей еврейской общины Берла Лазара и Александра Бороду.