Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков о переговорах в Абу-Даби, потерях на СВО и встрече Путина с лидером Сирии

Кремль назвал прогрессом трехсторонние переговоры по Украине

Дмитрий Песков выступил перед журналистами. Пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле считают прогрессом уже сам факт состоявшейся встречи с Украиной в Абу-Даби. По его словам, Россия открыта для переговоров, а их успех зависит от собеседников Москвы. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

  • В Кремле считают прогрессом сам факт начала обсуждения сложных тем, связанных с урегулированием на Украине.
  • Россия открыта для переговорного процесса по Украине, прогресс будет зависеть от конструктивизма собеседников Москвы.
  • Путин и Аш-Шараа на переговорах в Кремле затронут темы, связанные с пребыванием ВС РФ в Сирии.
  • Взаимоотношения Москвы и Дамаска активно развиваются после смены руководства в Сирии
  • Президент уделяет большое внимание теме развития Курской области, это важный регион, который сейчас испытывает трудности. Путин и Хинштейн постоянно контактируют.
  • Информацию о потерях в ходе СВО уполномочено давать только Минобороны РФ, другие доклады не нужно расценивать как достоверные данные.
  • Путин в среду примет руководителей еврейской общины Берла Лазара и Александра Бороду.

Новости компаний Все