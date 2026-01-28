Песков отказался комментировать тему экстрадиции Асада

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать тему экстрадиции бывшего президента Сирии Башара Асада. На его передачу рассчитывают новые сирийские власти.

«Тему Асада мы никак не комментируем»,— ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, какова позиция российской стороны по этому вопросу.

8 декабря 2024 года коалиция исламистских группировок объявила о захвате власти. На следующий день стало известно, что Башар Асад, правивший Сирией с 2000 года, получил политическое убежище в России.

В сентябре 2025 года сирийский суд заочно арестовал бывшего президента по обвинению в умышленном убийстве, пытках и незаконном лишении свободы из-за событий во время антиправительственных выступлений 2011 года, которые привели к гражданской войне. В апреле прошлого года президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что Россия отказалась выдать новым сирийским властям Башара Асада.

