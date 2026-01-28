LG подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России

Южнокорейская компания LG Electronics подала заявки на регистрацию двух товарных знаков — ThinQ Food и Express Fill. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Товарные знаки регистрируют по двум классам (№ 7 и №11) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Под брендом Express Fill компания может продавать бытовую технику, оборудование для промышленного использования и приборы для кухни, включая посудомоечные машины, пылесосы, кондиционеры, печи и холодильники.

Все поставки продукции LG в Россию были приостановлены в марте 2022 года. Однако российское юрлицо компании продолжило работу и показало рост выручки на 13% в 2024 году, достигнув 41 млрд руб. Чистая прибыль, напротив, сократилась на 22% — до 2,6 млрд руб.