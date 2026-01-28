Фицо назвал ложью материал Politico про его слова о невменяемости Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг данные Politico, которое сообщало о его обеспокоенности насчет психологического состояния президента США Дональда Трампа. Источники издания утверждали, что господин Фицо рассказал своим европейским коллегам, как неадекватно вел себя господин Трамп во время их встречи во Флориде.

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, свидетелей нет, но ничто не помешало порталу Politico придумать ложь. Хорошо известно, что я — один из "фаворитов" этого портала, у которого суверенитет, борьба за национальные интересы и собственное мнение считаются преступлениями»,— написал господин Фицо в соцсети Х.

Премьер Словакии опроверг утверждения о том, что также комментировал поведение господина Трампа на саммите в Брюсселе 22 января. По словам господина Фицо, он не общался «ни с одним премьер-министром или президентом» по поводу встречи с президентом США. «Цель Politico состоит лишь в том, чтобы разрушить конструктивные отношения Словакии со всеми уголками мира»,— считает словацкий премьер.

Встреча Дональда Трампа и Роберта Фицо состоялась 17 января в резиденции американского президента Мар-а-Лаго. После премьер опубликовал в соцсети X ролик, в котором положительно отозвался о переговорах. По словам Роберта Фицо, на встрече с Дональдом Трампом обсуждалось, по большей части, урегулирование конфликта на Украине.