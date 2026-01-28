Politico: Фицо «был травмирован» поведением Трампа на личной встрече в США

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был обеспокоен манерой общения президента США Дональда Трампа во время личной встречи 17 января. Он назвал поведение американского президента опасным и встревожен насчет его психологического состояния. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Собеседники издания точно не знают, что именно Дональд Трамп сказал Роберту Фицо. По словам одного из чиновников ЕС, словацкий премьер «был травмирован» встречей с американским президентом и охарактеризовал господина Трампа как «сошедшего с ума». Высокопоставленный чиновник администрации США, присутствовавший на встрече, сказал, что не помнит никаких неловких моментов или неуместных обменов репликами.

Премьер Словакии и президент США встретились в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По словам источников издания, Роберт Фицо поделился впечатлениями от переговоров на неформальной встрече с европейскими коллегами во время экстренного саммита ЕС в Брюсселе 22 января. Один из дипломатов сообщил Politico, что опасения по поводу здоровья Дональда Трампа «быстро становятся все более обсуждаемой темой на всех уровнях».

После встречи с американским президентом господин Фицо опубликовал в соцсети X ролик, где положительно отозвался о прошедших переговорах. В них также участвовали госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Словакии Юрай Бланар. По словам Роберта Фицо, на встрече с Дональдом Трампом обсуждалось, по большей части, урегулирование конфликта на Украине.