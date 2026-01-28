Подписанное в Нью-Дели торговое соглашение Индии и Евросоюза широко освещается в мире. Эксперты напоминают о том, что стороны долго шли к нему, и говорят, что оно во многом заключено в пику Вашингтону и, возможно, Пекину и Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава евродипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар

Фото: Altaf Hussain / Reuters Глава евродипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар

Фото: Altaf Hussain / Reuters

Индия поднимает бокалы, пока Трамп загоняет США в угол

Заключение торгового соглашения между Индией и ЕС знаменует собой изменение порядка в мировой экономике… Это одно из наиболее значимых экономических изменений за последнее время… Индия становится главным архитектором нового порядка в мировой торговле, который приходит на смену периоду ориентации на США… Пока мировая торговля страдает от геополитической неопределенности и протекционизма, вызванных тарифной политикой президента США, Индия позиционирует себя как надежного, прагматичного и все более незаменимого партнера для крупных экономик.

ЕС и Индия сплотились против Трампа и Си Цзиньпина, чтобы заключить торговую сделку

ЕС и Индия почти 20 лет обсуждали заключение торговой сделки, но только давление тарифов Дональда Трампа и доминирующее положение Китая в экспорте привели наконец к прогрессу в переговорах. Брюссель и Нью-Дели отпраздновали историческое соглашение… об открытии рынков, охватывающих 2 млрд человек и составляющих более пятой части мирового ВВП.

Соглашение ЕС и Индии о свободной торговле, как реакция мира на тарифы Трампа

Эта сделка — последний пример того, как торговые партнеры США стремятся ограничить свою зависимость от Америки, расширяя связи с другими рынками. Ранее… ЕС подписал соглашение о свободной торговле с четырьмя странами Южной Америки… а в прошлом году объявил о заключении торгового и инвестиционного соглашения с Индонезией. Великобритания за прошедший год объявила о заключении собственной торговой сделки с Индией, обновила существующее соглашение с Южной Кореей и заключила пакт о торговле и безопасности с ЕС.

Индия и ЕС укрепляют торговые связи за спиной Трампа

Сделка объединяет крупнейший в мире экономический блок и Индию — самую быстрорастущую крупную экономику, в то время как США видятся все менее надежным экономическим партнером, а Китай наводняет мир недорогими товарами… Необходимость заключения сделки стала еще более острой в последние месяцы, поскольку Индия и Европа столкнулись с угрозой повышения тарифов… Трампа, который таким способом продвигает собственные дипломатическую и экономическую повестки дня.

Индия отходит от Путина и Трампа

ЕС надеется извлечь выгоду из индийского разочарования в Дональде Трампе. А также хочет стать для Индии лучшим партнером, чем путинская Россия… Для Индии стратегическая перспектива изменилась, хоть и не так радикально, как для европейцев… Разлад в отношениях с США… вынуждает Нью-Дели переориентироваться. Значимость отношений Индии с Россией также снижается. Особенно в сфере вооружений Индия уже некоторое время стремится к диверсификации и импортирует больше оружия из США, Израиля, Франции и других европейских стран. Для европейцев это открывает возможность дальнейшего оттягивания Индии от России.

Подготовили Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц