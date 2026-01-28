Первая российская компактная буровая установка запущена в Югре

На Салымской группе месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) начала работу первая российская буровая установка нового поколения, сообщили в пресс-службе «Газпром нефти». Новое оборудование будет применяться для строительства скважин.

Установка построена с применением блочно-модульных технологий, что позволило сократить время сборки и ускорить транспортировку оборудования в четыре раза. Главные преимущества нового оборудования по сравнению с традиционными буровыми комплексами — мобильность и компактность. Его перемещение между участками месторождения занимает на десять дней меньше, а передвижение по буровой площадке сокращается с восьми до трех часов.

Установка способна бурить скважины глубиной до пяти километров. Ее конструкция адаптирована для работы в условиях экстремально низких температур и сильных ветров, характерных для Крайнего Севера. В системе управления буровым комплексом используется российское программное обеспечение, добавили в компании.

«Блочно-модульные решения уже несколько лет применяются нами для строительства производственных и социально-бытовых объектов. Произведенный в Тюмени буровой комплекс поможет нам существенно сократить сроки бурения скважин»,— отметил генеральный директор «Салым Петролеум Девелопмент» Денис Парамошин.

ПАО «Газпром нефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. По объему добычи и переработки нефти «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний России. По данным сайта компании, ключевой акционер «Газпром нефти» — ПАО «Газпром» (95,68%), остальные акции находятся в свободном обращении.

Полина Бабинцева