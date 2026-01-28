Средний срок потребкредита в Удмуртии вырос на 27,6% к концу года

Средний срок потребительского кредита в Удмуртии в декабре составил 2,4 года, что на 27,6% длительнее, чем годом ранее. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По среднему сроку республика заняла седьмое место среди 30 регионов России, где наблюдался наибольший объем выдачи потребкредитов.

Наибольший срок потребкредита в конце года наблюдался в Санкт-Петербурге (2,58 года), Краснодарском крае (2,57 года) и Новосибирской области (2,52 года). Наименьший — в Якутии (2,18 года), Приморском (2,19 года) и Хабаровском (2,21 года) краях.

«На протяжении почти всего 2025 года сохранялся рост среднего срока выдаваемых кредитов. Таким образом банки снижали долговую нагрузку заемщиков в соответствии с жесткими критериями отбора по уровню кредитоспособности»,— объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Представитель бюро добавил, что в условиях снижения банками «аппетита к риску» потенциальным заемщикам важно следить за своей кредитной историей, а при выборе параметров займа ориентироваться на то, чтобы ежемесячные платежи по всем обязательствам не превышали 50% среднемесячного дохода.

Напомним, средний размер потребкредита в декабре увеличился на 7,6%, до 163,7 тыс. руб. Доля отказов по таким займам достигла к концу года 71,5%.