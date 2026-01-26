Средний размер потребкредита в Удмуртии в декабре увеличился на 7,6%

В декабре средний размер потребкредита в Удмуртии достиг 163,7 тыс. руб., что на 7,6% выше, чем месяцем ранее. По этому показателю республика заняла 16-е место среди 30 регионов РФ — лидеров по объему выдачи банковских займов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«После трех месяцев снижения средний размер потребительского кредита в декабре вырос (до 180,2 тыс. руб., речь о России в целом.— “Ъ-Удмуртия”), что во многом связано с сезонным фактором. В целом можно говорить о продолжающемся охлаждении спроса на кредиты, а также об ухудшении качества входящего потока заявителей»,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Представитель бюро объяснил, что граждане с высоким уровнем кредитоспособности предпочитают вместо покупок в кредит сберегательную модель поведения, что приводит к снижению их доли в общей структуре заемщиков. «Это вынуждает банки снижать аппетит к риску и делать основной акцент на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров и ограничению новых выдач»,— добавил эксперт.

Максимальный размер потребкредита зафиксирован в Москве — 321 тыс. руб. (+7,5% в сравнении с предыдущим месяцем). Следом расположились Санкт-Петербург — 254,6 тыс. руб. (+4,8%) и Московская область — 234 тыс. руб. (+6,7%). Единственным регионом в рейтинге, где размер выданного займа снизился, оказался Приморский край. Здесь показатель снизился до 172,9 тыс. руб. (-12%).

Средний по России размер потребкредита в декабре равняется 180,2 тыс. руб., что на 8,4% выше, чем в ноябре, и на 32,1% больше, чем годом ранее. Тогда этот показатель находился на минимальных значениях после ужесточения денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка.

Напомним, доля отказов по потребкредитам в Удмуртии составила 71,5%. По этому показателю республика заняла 28-е место среди регионов России с наибольшим числом заявок.