Хоккеист Максим Цыплаков обменян из «Нью-Йорк Айлендерс» в «Нью-Джерси Девилс»

Российский нападающий Максим Цыплаков в результате обмена перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» в «Нью-Джерси Девилс». Об этом сообщает пресс-служба «Айлендерс».

В обратном направлении проследовал двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бей Лайтнинг», чешский нападающий Ондржей Палат. Также «Нью-Йорк Айлендерс» получил выбор в третьем раунде драфта 2026 года и выбор в шестом раунде драфта 2027 года.

Максим Цыплаков перешел в «Айлендерс» летом 2024 года. За команду он провел 104 матча, набрав 37 очков (11 шайб+26 передач). Ранее нападающий представлял московский «Спартак». В составе столичного клуба он провел 354 встречи, записав в свой актив 128 очков (65+63).

«Нью-Джерси Девилс» с 56 очками по итогам 53 матчей занимает шестое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. За команду также выступают российские нападающие Евгений Дадонов и Арсений Грицюк.

Таисия Орлова