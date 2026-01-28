Орбан обвинил украинские власти в попытке сменить власть в Венгрии

Власти Украины собираются устроить госпереворот в Венгрии. Такое мнение выразил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Украинское руководство переступило границу»,— написал господин Орбан в соцсети X. По его словам, Венгрия не будет финансировать Украину, допускать ее к членству в Евросоюзе (ЕС), а также отказываться от российских энергоносителей.

Решение о вступлении Украины в ЕС, добавил Виктор Орбан, не принимают, пока в Венгрии остается «патриотическое правительство». «На Украине это тоже хорошо понимают. Поэтому там хотят новое, проукраинское правительство в Будапеште, и их угрозы никогда не прекратятся»,— заключил венгерский премьер.

Виктор Орбан уже обвинял Украину во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы. Голосование состоится 12 апреля. Основные кандидаты — возглавляемая господином Орбаном партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» и ее младшие партнеры — Христианско-демократическая народная партия, а также оппозиционная «Тиса» (ее лидер — депутат Европарламента Петер Мадьяр).