Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии

Украина «перешла в наступление» и открыто вмешивается в предстоящие парламентские выборы в Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Также он пригрозил заблокировать выделение денег Украине через Европейский союз.

Цель Украины — получить финансирование и как можно скорее пробиться в ЕС, считает премьер. «Как член Европейского союза Венгрия имеет право сказать “нет”. Наше патриотическое правительство ясно говорит “нет”»,— написал он на своей странице в X.

Правительство Венгрии не хочет финансировать Украину и выступает против втягивания страны в войну, подчеркнул Виктор Орбан. «Вместе с Брюсселем мы посылаем четкий сигнал Киеву: мы не будем платить!»— добавил он.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Основные кандидаты — возглавляемая Виктором Орбаном партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» и ее младшие партнеры — Христианско-демократическая народная партия, а также оппозиционная «Тиса». Ее лидер — депутат Европарламента и бывший член «Фидес» Петер Мадьяр.