Почти 300 млн потратят власти Курска на содержание дорог и тротуаров

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Курска ищет трех подрядчиков для содержания автомобильных дорог и тротуаров в разных районах города. Общая начальная стоимость трех контрактов составляет 299,5 млн руб., срок выполнения работ по всем контрактам — с даты заключения соглашения до 31 мая. Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В рамках самого крупного контракта — с начальной стоимостью 157,5 млн руб. — подрядчику предстоит осуществлять содержание автомобильных дорог и тротуаров в Центральном и Железнодорожном округах. В число работ входят механизированная уборка, формирование и удаление снежного вала, погрузка и вывоз снега, распределение противогололедных материалов, скол льда, круглосуточное дежурство бригад, а также ремонт дорог.

Победители вторых и третьих торгов (начальная стоимость каждого контракта — 71,3 млн руб.) должны будут выполнить аналогичные работы в других округах облцентра. В рамках одного подряд речь идет о содержании дорог и тротуаров в Сеймском округе, второго — в Северо-Западном и Юго-Западном микрорайонах Центрального округа.

Работы по всем трем контрактам оплатят из городского бюджета. Заявки на участие в электронных аукционах принимают до 5 февраля, подрядчиков определят 9 февраля.

Ульяна Ларионова