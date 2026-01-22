«Квадрат» в микроквартирах на вторичном рынке в Ижевске подорожал на 28% за год

Стоимость 1 кв. м. в малогабаритных квартирах площадью до 32 кв. м на вторичном рынке Ижевска выросла на 28% за 2025 год, достигнув 112,7 тыс. руб. По темпам роста цен в этом сегменте столица Удмуртии заняла третье место среди крупных городов России. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По России в целом рост цен за 2025 год оказался втрое меньше, чем за 2024-м. И все же малогабаритки подорожали больше, чем обычные квартиры. Это неудивительно: в условиях отсутствия доступного кредитного плеча в первую очередь продаются самые бюджетные варианты. Так что спрос на них относительно высокий, а вымывание самых дешевых объектов повышает планку средней цены»,— прокомментировал генеральный директор портала Павел Луценко.

В среднем по стране 1 кв. м в однокомнатных квартирах и студиях на вторичном рынке подорожал на 11,9%, до 133,7 тыс. руб. Наибольший рост зафиксирован в Курске (+64,1%, до 141,4 тыс. руб.), Череповце (+30%, до 102 тыс. руб.), Ижевске, Оренбурге (+24,2%, до 98,8 тыс. руб.) и Барнауле (+23,3%, до 144,8 тыс. руб.).

Цена за «квадрат» в малогабаритном жилье снизилась только в Сургуте (-7,8, до 134,5 тыс. руб.), Новокузнецке (-5,9%, до 96,9 тыс. руб.), Мурманске (-5,2%, до 114,2 тыс. руб.), Кемерово (-3%, до 113,6 тыс. руб.) и Архангельске (-1,7%, до 126,7 тыс. руб).

По стоимости квадрата на «вторичке» среди 70 исследуемых городов Ижевск оказался на 46-м месте (112,7 тыс. руб.). Средняя цена микроквартиры в столице Удмуртии составила 2,9 млн руб., что на 20% выше показателя годичной давности.

Напомним, рост цен наблюдается и на первичном рынке недвижимости в Ижевске. Стоимость 1 кв. м такого жилья за 2025 год увеличилась на 12%, до 133,4 тыс. руб.

Владислав Галичанин