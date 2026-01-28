На Ставрополье догазифицировали девять тысяч домовладений

Около 9 тыс. домовладений догазифицированы в Ставропольском крае. За время действия президентской программы социальной догазификации в регионе заключено 11,1 тыс. договоров на подключение к газораспределительной сети. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего в крае было принято 11,4 тыс. заявок на догазификацию, по 11,1 тыс. заключены договоры, 10,5 тыс. из них исполнены.

В крае продолжена газификация и социальных объектов, выполнено 12 из 14 принятых заявок в Ипатовском, Новоселицком, Шпаковском и Труновском округах.

Уточняется, что с 2021 по 2025 годы в регионе построено восемь межпоселковых газопроводов.

Наталья Белоштейн