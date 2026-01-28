Россиянина нашли мертвым в номере отеля на Бали

41-летнего россиянина нашли мертвым в отеле на острове Бали, сообщил портал Bali Post со ссылкой на местные правоохранительные органы. ЧП произошло в гостинице в округе Гиньяр туристического района Убуд.

По словам свидетелей, незадолго до обнаружения тела из номера мужчины раздавались крики. Однако Bali Post пишет, что в итоге поводом для проверки стало то, что в комнате с ночи горел свет. Полиция Убуда осмотрела место происшествия. По предварительной версии, мужчина умер от остановки сердца — никаких признаков физического насилия или борьбы не обнаружили.

В правоохранительных органах сообщили, что россиянин жил в этом отеле с июня 2025 года и периодически продлевал срок своего пребывания. Тело мужчины передано для дальнейших процедур в соответствии с протоколами, которые применяются в отношении иностранных граждан, пишет Bali Post.