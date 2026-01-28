Суд Красноярска арестовал главу лесничества по делу о хищении 32 млн рублей

Суд в Красноярске поместил в СИЗО до 25 марта бывшего руководителя КГБУ «Большемуртинское лесничество», в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, в 2015 году фигурант дела предложил бухгалтеру переводить деньги учреждения на ее личные счета, после чего присваивать эти средства себе. Сотрудница учреждения согласилась. Она сообщала руководителю, какие суммы есть на счетах, и по его указанию перечисляла часть денег себе, а оставшуюся часть начальнику.

Таким образом, злоумышленники похитили за десять лет 32 млн руб. Для сокрытия схемы мошенники вносили недостоверные данные в платежные ведомости. Бухгалтер лесничества с декабря 2025 года находится в СИЗО.

