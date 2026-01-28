Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Сиэтлу» в матче НХЛ

«Сиэтл Кракен» на своем льду разгромил «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей голы забили Джордан Эберле, Райкер Эванс и Мэтти Бенирс, дубль на счету Джареда Макканна. Автором единственной шайбы «Вашингтона» стал российский форвард Александр Овечкин. Он забил 919-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, обновив снайперский рекорд лиги. Всего в текущем сезоне нападающий набрал 45 очков (22 шайбы+23 результативные передачи) в 54 матчах.

«Сиэтл» занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 57 очков в 52 матчах. «Вашингтон» с 57 баллами по итогам 52 встреч располагается на пятой строке дивизиона Метрополитен.

В других матчах дня защитник «Юта Маммот» Михаил Сергачев забросил шайбу в выездном матче против «Флорида Пантерс». Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 16 из 19 бросков. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

«Лос-Анджелес» на выезде одолел «Детройт Ред Уингс» — 3:1. Победный гол забил форвард Андрей Кузьменко.

Дубль нападающего Павла Дорофеева не помог «Вегас Голден Найтс» обыграть «Монреаль Канадиенс» в гостевом матче. Хозяева оказались сильнее в овертайме — 3:2.

«Миннесота Уайлд» дома по буллитам победил «Чикаго Блэкхокс» — 4:3. У хозяев гол забил форвард Яков Тренин. Победный буллит реализовал нападающий Кирилл Капризов. В составе «Чикаго» отметился форвард Илья Михеев.

Таисия Орлова