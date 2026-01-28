Депутат Боярский назвал маркировку звонков неэффективной против мошенников

Маркировка звонков на мобильные телефоны в текущем виде не помогает бороться с мошенниками. Об этом на «Инфофоруме-2026» заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он упомянул маркировку среди мер, которые, по его мнению, работают некорректно.

«Давайте честно скажем, что маркировка либо не работает, либо работает некорректно. То, что нам периодически показывают, что нам звонят — товары и услуги, никак нас не спасает от потенциального звонка от мошенников»,— сказал господин Боярский (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, вызовы маркируются «слишком широкими мазками».

Депутат рассказал, что из-за маркировки вызовов со сложностями столкнулись некоторые участники рынка — колл-центры, социологи, банки, коллекторские агентства. Возникающие проблемы корректируются «в ручном режиме», отметил депутат.

Требование маркировать звонки от компаний действует с 1 сентября 2025 года. На экране мобильного телефона отображаются названия организации и тип вызова. Для маркировки представители бизнеса должны заключить договор с операторами связи. С 27 января перестали маркироваться звонки от «Сбера», ВТБ и Альфа-Банка. Операторы «большой четверки» выводят на экраны абонентов надпись «звонок без маркировки». Причина — затянувшиеся переговоры об оплате по договору о маркировке.