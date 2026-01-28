«Сбер», ВТБ и Альфа-Банк лишились обязательной маркировки звонков своим клиентам

С 27 января клиенты «Сбера», ВТБ и Альфа-Банка перестали видеть при входящем звонке пометку «банк». Операторы «большой четверки» выводят на экраны абонентов надпись «звонок без маркировки». Причина — отсутствие договоров между операторами связи и кредитными организациями на оказание этой услуги, сообщает РБК.

Как подтвердили источники издания, переговоры затянулись из-за вопроса оплаты. Операторы настаивают на возмездном характере услуги, ссылаясь на Гражданский кодекс и постановление правительства, которое не обязывает предоставлять идентификацию бесплатно. Представители операторов связи заявили, что действуют строго в рамках закона и что большинство их корпоративных клиентов контракты уже заключили. При этом с октября 2025 года услуга стала платной после окончания переходного периода.

В банках заявили изданию, что соблюдают законодательство, а маркировка звонков — обязанность операторов. Представитель ВТБ отметил, что они продолжают совершать звонки со знакомого клиентам номера 1000. В Альфа-Банке заявили о наличии действующих договоров с операторами, по которым они должны предоставлять эту услугу.