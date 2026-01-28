Бухгалтерия потребовала компетенции

С начала 2026 года резко вырос спрос на услуги по ведению налогового учета. Как рассказали собеседники “Ъ FM”, за первые недели января запросы на бухгалтерское сопровождение увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Почему? И сколько стоят услуги? Продолжит Александр Мезенцев.

Наиболее востребованными направлениями на «Авито Услуги», оказались ведение учета и консультации бухгалтера, рассказали представители платформы. Как правило, к бухгалтерам обращаются для получения разъяснений по вопросам налогообложения, выбора его режима, а также при запуске или реорганизации бизнеса. Также почти вдвое увеличилась потребность в услугах по оформлению патентной системы и сдаче отчетности по внешнеэкономической деятельности.

Этот тренд связан с вступлением в силу новых регуляторных изменений, рассказала представитель сервиса онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Анна Корнеева: «С 1 января 2026 года вступили в силу изменения налогового законодательства, которые особенно заметно затронули малый и средний бизнес: сократились лимиты по УСН, одновременно с этим изменились пороги по НДС. В результате часть бизнеса вынужденно становится плательщиком налога, а это уже принципиально новый уровень учета, гораздо более сложный. Сюда же добавляется более сложная отчетность, документооборот. Прибавьте к этому контроль налоговой инспекции. Проверки по НДС максимально автоматизированы, любые расхождения мгновенно превращаются в требования, на которые обязательно нужно отвечать».

С увеличением спроса растет и цена на услуги бухгалтера, рассказали собеседники “Ъ FM”. Эксперты связывают это с возросшей сложностью работы. Цена одной консультации теперь может достигать 30 тыс. руб. На спрос повлияли не только изменения по НДС и налогам, отмечает основатель консалтинговой группы VvCube Вадим Ткаченко: «Автоматизированная упрощенная система налогообложения в этом месяце сбоила. Налоговая обязалась исправить, но пока есть ряд несостыковок с тем, что видит ФНС по УСН и то, что сдают налогоплательщики. Многие компании, которые раньше вообще не думали об НДС, не знают, как вести этот учет, не понимают. В том числе бухгалтеры, которые привыкли работать с упрощенной системой налогообложения, столкнулись с тем, что есть проблемы, в том числе связанные с так называемым зачетом, правильностью ведения НДС, в том числе вот в этом режиме».

Наибольший рост спроса на услуги специалистов в области финансов зафиксирован среди малого и среднего бизнеса. В компаниях с численностью до 50 человек он увеличился на 66% за год, до 10 человек — на 57%, до 100 человек — на 51%. В более крупных организациях динамика оказалась скромнее. В начале 2026-го года компании все чаще рассматривают бухгалтерские услуги как инструмент для оптимизации учета и отчетности, рассказал основатель ИТ-интегратора AWG и платформы гибкой занятости SkillStaff Александр Хачиян: «Огромный сегмент бизнесов теперь требует иного налогообложения. Ранее, когда была эра возрождения необанков, они "цепляли" малых предпринимателей тем, что операционную деятельность можно вести максимально автономно. Это позволяет концентрировать фокус внимания именно на бизнесе как предпринимателю, а не как операционисту с точки зрения финансового контроля.

И эти необанки также формировали допуслуги, например, бухгалтерия велась бесплатно, если в штате не было сотрудников. Со временем появлялись сервисы, которые все это автоматизировали. Порядка 800 тыс. предпринимателей нуждаются в квалифицированных услугах по налогообложению от бухгалтеров, но это не означает, что нужно такое количество специалистов».

На платформе SkillStaff также фиксируют всплеск запросов на бухгалтеров, специализирующихся на НДС, и рост регистрации таких специалистов. По прогнозам экспертов, процесс адаптации к новым налоговым условиям может занять еще около двух лет.