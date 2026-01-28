На Ставрополье регпроект позволил на 21% увеличить количество предпринимателей

В Ставропольском крае в 2025 году число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), включая самозанятых, достигло 346 тыс. Это на 21% больше, чем годом ранее. В минэкономразвития региона подчеркнули, что по числу субъектов МСП край достиг исторического максимума. Во многом это произошло благодаря региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Министерством экономического развития Ставропольского края Фото: предоставлено Министерством экономического развития Ставропольского края

Этот регпроект запустили на Ставрополье с 2025 года. Он фокусируется на создании условий для открытия, развития и масштабирования бизнеса: власти оказывают консультационную, образовательную и финансовую поддержку, развивают необходимую инфраструктуру

Регион ускорял деловую активность весь прошлый год. К маю число МСП выросло до 305 тыс. — плюс 16% или 42 тыс. К июлю показатель достиг 312,9 тыс., превысив допандемийные значения на 23%. К сентябрю количество зарегистрированных бизнесов составило- 324 тыс., к концу года — 346 тыс., что обеспечивает 30% ВРП и работу для более чем 400 тыс. человек. Власти выполнили годовые планы за восемь-девять месяцев.

Фонд поддержки предпринимательства Ставропольского края помогает новичкам: специалисты объясняют шаги запуска, регистрируют ИП или ООО, разрабатывают стратегии продвижения и обеспечивают доступ к бизнес-инкубатору. Фонд микрофинансирования выдает займы от 1% до 16% годовых — до 5 млн руб. на три года под залог или поручительство. Гарантийный фонд страхует кредиты в федеральных банках, Фонд развития промышленности поддерживает масштабирование.

Особую заинтересованность власти региона проявляют в поддержке бизнесменов, которые вносят вклад в промышленный потенциал Ставрополья. Это хорошо видно на примере индустриального парка «Мастер» в столице края: в 2026 году здесь стартует четвертая очередь с корпусом на 8,3 тыс. кв. м, ввод — к концу этого года. С 2027-го резиденты парка займут площади. К 2030 году территория парка увеличится на 14 тыс. кв. м. Бюджет — 1,2 млрд руб. из краевых, федеральных источников и средств парка.

Он занимает сейчас 112 тыс. кв. м. Здесь сейчас 54 резидента, которые создали в общей сложности 1,2 тыс. рабочих мест. С 2015 года деятельность парка принесла бюджету 2 млрд руб. налогов. Резиденты получили выручку 19,1 млрд руб. По итогам 2024 года СКИП «Мастер» занял седьмое место в топ-50 клиент-ориентированных парков России, управляющая компания — топ-20 по вкладу в экономику страны и топ-15 по региону.

Власти проводят акселераторы для социальных предприятий и молодежного бизнеса: возраст — до 25 лет.. Минэкономразвития края организует участие в международных выставках, обучает бережливому производству в рамках нацпроекта «Производительность труда». За девять месяцев край выдал микрозаймы на 13 млрд руб. — на 13% больше плана. Креативный сектор вырос: вклад в ВРП — 4,2%, занято 12 тыс. человек, регион в тройке по локальным брендам.

По словам министра экономического развития Ставрополья Антона Доронина, в 2026 году в числе приоритетов — создание благоприятных условий для развития МСП, центров молодежного инновационного творчества для проектов в научно-технической, инновационной и производственной сферах. «За 2025 год Фонд поддержки предпринимательства оказал бизнесу 2 тыс. услуг и мер поддержки. Будем помогать нашим производителям участвовать в международных, федеральных и региональных выставках. Предприниматели продвигают местную продукцию. Действующие в регионе меры поддержки уже демонстрируют положительный результат. В прошлом году зафиксировали рост экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью на 10,7%, по сравнению с 2024 годом, и на 24,2%, по отношению к показателям 2020 года», — уточнил глава минэкономразвития края.

Таким образом, перечисленные меры поддержки помогут Ставрополью и в 2026 году сохранить темпы развития МСП и закрепить позиции региона как одного из лидеров по развитию этого сегмента в России.