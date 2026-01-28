Минтранс Удмуртии: перерыва в движении транспорта по дорогам региона не допущено

Перерывов в движении транспорта по региональным дорогам в первые сутки снегопадов не допущено, недостатка содержания дорожной сети нет. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Удмуртии со ссылкой на «Удмуртавтодорстрой». На трассы были выведены 162 единицы спецтехники. Работы продолжаются. На дежурстве находятся более 180 дорожных машин.

«Особое внимание уделяется основным транспортным магистралям, соединяющим районные центры, города, населенные пункты, по которым ходит общественный транспорт и, безусловно, школьным маршрутам»,— говорится в сообщении. Ведутся работы по распределению противогололедных реагентов.

Напомним, по данным ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», на участках федеральной трассы в Удмуртии работало 20 единиц спецтехники, из них 16 — комбинированных дорожных машин и 4 погрузчика. По прогнозу удмуртского Гидрометцентра, 28 января в Удмуртии ожидаются сильные снегопады с ухудшением видимости до 500 м.