В деле о мошенничестве при строительстве домов под Курганом появились фигуранты

Следственные органы Курганской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников принадлежащего правительству региона АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» и представителей ООО «Ин-строй» (Челябинская область). Их подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при возведении домов в селах Колесниково и Большое Чаусово Кетовского округа, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, с 2023 года компания заключила с жителями региона договоры на возведение 20 индивидуальных жилых домов. Услуги были полностью оплачены, но строительство зданий не завершено. Во время расследования выяснилось, что к преступлению причастны должностные лица Курганской ипотечно-жилищной корпорации.

По версии следствия, в марте прошлого года генеральный директор и начальник отдела правительственной корпорации вместе с представителями строительной компании склонили жителя региона к покупке участка с недостроенным домом за 2,5 млн руб. Застройщик на тот момент имел финансовые проблемы и завершать работу не собирался. Кроме того, по данным следствия, у корпорации отсутствовало право собственности на продаваемый участок.

Дело возбудили в отношении четырех подозреваемых. В их домах и рабочих кабинетах прошли обыски. Трое фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Виталина Ярховска