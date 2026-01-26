Воздух в Екатеринбурге до пятницы прогреется до -6°

В Свердловской области на неделе ожидается умеренно-холодная погода. Наиболее низкие температуры будут в начале недели, затем последует медленное потепление, которое достигнет пика в четверг и пятницу. По данным Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», после этого начнется очередное похолодание. Осадки вернутся в регион, их суммарное количество составит от 10 до 15 мм, в районе западной границы области — до 20 мм.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник над регионом сохранится арктическая воздушная масса, а под влиянием циклона над севером европейской части страны возможны осадки. Во вторник антициклон смещается на восток, и по его западной периферии начнет поступать теплая воздушная масса с юга Зарубежной Европы. В то же время ядро высотного холода к вечеру вторника переместится в район Коми и Северного Урала. Со среды по субботу над Свердловской областью расположится малоподвижный атмосферный фронт. Его присутствие будет сопровождаться ежедневными небольшими осадками — в пятницу они могут усилиться. В выходные дни усиление антициклона на Северном Урале приведет к началу очередного похолодания в Свердловской области.

В Екатеринбурге днем 26 января температура достигнет -12°..-14°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, западный, 2-7 м/с. Во вторник ночью -19°, днем -13°, в среду — ночью -15°, днем -11°, в четверг — ночью -12°, днем -7°, в пятницу — ночью -9°, днем -6°. На выходных холода вернутся: ночью 31 января будет -12°, днем -10°, 1 февраля ночью -19°, днем -15°.

По информации МЧС Свердловской области, 26 января ожидается аномально холодная погода, при которой среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов. В отдельных районах температура может опуститься до -28°. В ведомстве призвали жителей соблюдать меры безопасности.

Ирина Пичурина