Путин созвонился с президентом ЦАР

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

«Владимир Путин поздравил Фостен-Арканжа Туадеру с уверенной победой на прошедших в стране 28 декабря 2025 года президентских выборах и высказал искренние пожелания благополучия и процветания центральноафриканскому народу»,— сообщил Кремль.

Президент ЦАР поблагодарил Владимира Путина за оказываемую разноплановую поддержку в деле укрепления суверенитета и безопасности страны. «Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей»,— отметил Кремль.

Лусине Баласян