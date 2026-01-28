Стоимость реконструкции водопроводных сетей в Барнауле превысит 1 млрд рублей

Около 1 млрд руб. казначейских инфраструктурных кредитов будет направлено в 2026—2028 годы на реконструкцию водопроводных сетей на участке от пер. Зайчанского до ул. Промышленной в Барнауле. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Татьянин на совместном совещании представителей городских и региональных властей.

По данным официального сайта столицы Алтайского края, протяженность участка сетей составляет 5,4 км. Работы предполагают, в частности, увеличение их диаметра до 560 мм. Подрядчик — красноярское ООО «Водоканал–Сервис» — должен приступить к ним в апреле.

«Чтобы минимизировать неудобства для горожан, основную прокладку нового водопровода планируется выполнить методом горизонтально-направленного бурения. В ходе работ будет произведено устройство двух дюкерных переходов через реку Барнаулку»,— рассказал на совещании гендиректор компании Александр Гайчук.

Реконструкция водопроводных сетей необходима для развития территории общей площадью 27,5 га. До 2030 года на ней планируется построить не менее 20 комплексов в сумме на 120 тыс. кв. м жилья.

Валерий Лавский