Аукцион на строительство автовокзала в Туве не состоялся из-за отсутствия заявок

Конкурс на заключение концессионного соглашения по строительству автовокзала в Кызыле (Республика Тыва) не состоялся из-за отсутствия заявок. Стоимость проекта оценивалась в 400 млн руб. «До начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка. Решение комиссии: признать открытый конкурс несостоявшимся», — говорится в протоколе вскрытия конвертов.

Аукцион на право заключения концессионного соглашения сроком на 26,5 лет был объявлен министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва 5 декабря 2025 года. Проектом предусмотрено возведение транспортно-пересадочного узла площадью 800 кв. м, объединяющего пассажирские платформы, залы ожидания и кассы. Пассажиропоток автовокзала запланирован в объеме около 150 пассажиров в час.

Согласно конкурсной документации, концессионер должен обеспечить финансирование, строительство и эксплуатацию здания. Концессионная плата составляет 100 тыс. руб. (без учета НДС) в год. Возврат средств предполагается за счет оказания основных (прием, размещение и посадка пассажиров) и прочих услуг (реклама, питание, продажа товаров).

Как рассказали «Ъ-Сибирь» строительные компании региона, у местных застройщиков отсутствует необходимый объем средств для участия в проекте, кроме того, инвесторов не устроили условия возврата вложений.

Лолита Белова