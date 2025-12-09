Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Концессии одной Тувы мало

Власти республики ищут инвестора для строительства автовокзала за пределами региона

После почти года самостоятельных поисков инвестора для строительства первого в Республике Тыва автовокзала региональные власти объявили публичные торги на право заключения концессионного соглашения по этому проекту. Таким образом планируется привлечь компании из других регионов России, рассказали «Ъ-Сибирь» в министерстве дорожно-транспортного комплекса республики. Вложения в проект оцениваются в 400 млн руб.

Эксперты предупреждают, что пассажиропоток нового автовокзала может не достичь плановых значений

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Власти Республики Тыва намерены построить первый в Кызыле автовокзал по концессионному соглашению. 5 декабря региональное министерство дорожно-транспортного комплекса объявило торги на право заключения такого соглашения сроком на 26,5 лет.

Документы опубликованы в ГИС «Торги». Технические параметры проекта не указаны. В ведомстве рассказали «Ъ-Сибирь», что проект будущего комплекса еще в декабре прошлого года прошел проверку ФАУ «Главгосэкспертиза» и получил положительное заключение на его реализацию. Почти год министерство вело поиски инвестора внутри региона, после чего решилось на привлечение концессионера из других субъектов федерации.

Идее строительства автовокзала в Кызыле более пяти лет. В настоящее время в городе нет автовокзального комплекса. Муниципальные и межрегиональные автобусы отправляются с остановочного пункта, где и располагаются кассы, рассказали в министерстве дорожно-транспортного комплекса. Активная работа над проектом возобновилась в прошлом году. Он предполагает возведение транспортно-пересадочного узла площадью 800 кв. м, объединяющего пассажирские платформы, залы ожидания и кассы. Пассажиропоток автовокзала запланирован в объеме 150 пассажиров в час.

Концессионер должен обеспечить финансирование, строительство и эксплуатацию здания. Вложения оцениваются в 400 млн руб. Концессионная плата составляет 100 тыс. руб. (без учета НДС) в год. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 января 2026 года, итоги подведут 20 января.

С инвестором, победившим в торгах, планируется заключить договор долгосрочной аренды земельного участка площадью 3 га в 150 м от автодороги Кызыл — Эрзин. На строительство комплекса отводится не более трех лет с даты предоставления концессионеру прав на земельный участок. Согласно концессионному соглашению, возврат средств предполагается за счет оказания основных (прием, размещение и посадка пассажиров) и прочих услуг (реклама, питание, продажа товаров).

По словам директора ООО «Специализированный застройщик "Кызылстрой"» Ирины Куулар, проект строительства автовокзала для Кызыла значимый и долгожданный. Отсутствие инвесторов из числа местных компаний она объяснила нехваткой средств для участия в концессии.

«Это реальное препятствие, связанное с большими капиталовложениями в инфраструктуру и высокими рисками — сроками окупаемости, изменениями законодательства»,— прокомментировала ситуацию руководитель компании.

Фактический пассажиропоток нового автовокзала может не достичь плановых значений, особенно на межрегиональных направлениях, что напрямую ударит по выручке, полагает учредитель и юрист компании «Юридическое бюро №1» Юлия Комбарова. «Тува — регион с невысокой плотностью населения и скромным бюджетом. Тарифы на основные услуги автовокзала могут регулироваться или подвергаться давлению в рамках социальной политики властей, ограничивая доходность»,— говорит эксперт.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что в проекте может быть заинтересован крупный профильный игрок, имеющий опыт таких соглашений, который сможет выстроить эффективную бизнес-модель будущего транспортного узла и при этом найти взаимовыгодные точки соприкосновения в части условий. «Соглашение должно как минимум предполагать более выгодные и привлекательные условия для концессионера, особенно в части возмещения ему недополученных доходов от использования объекта. В противном случае поиск такого концессионера может еще затянуться на неопределенный срок»,— предупредил он.

По оценке экспертов, срок возврата инвестиций может превысить 10-15 лет. Чтобы его обеспечить, концессионеру следует выстраивать трехуровневую систему защиты, считает старший юрист практики «ГЧП и концессии» компании «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Артем Свистунов. По его мнению, система должна включать финансовое участие концедента в форме минимально гарантированного дохода или платы концедента, привязанной к графику возврата инвестором заемных средств; механизм особых обстоятельств, например, падение пассажиропотока или рост затрат, что повлечет обязательство концедента возмещать дополнительные расходы или недополученные доходы; а также право концессионера потребовать досрочного расторжения соглашения и компенсации при расторжении.

Лолита Белова

