Главу комитета Совета федерации по социальной политике сменил сенатор из Кузбасса

Совет федерации одобрил ротацию в составах двух комитетов. Председатель комитета по социальной политике Елена Перминова перешла в комитет по международным делам. Ее заменит сенатор от Кемеровской области Алексей Синицын.

Господин Синицын перешел в комитет по социальным делам из комитета по экономической политике, где занимал должность первого зампредседателя. Госпожа Перминова возглавляла комитет по социальным делам с сентября прошлого года.

Алексей Синицын — уроженец Кемеровской области. До начала политической карьеры работал адвокатом. В 2013 году он был избран в кемеровское региональное заксобрание. Впервые господин Синицын был назначен в Совет федерации в 2018 году.

Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по социальной политике и сенаторам от Кемеровской области внимательно следить за ходом проверки и расследования в роддоме Новокузнецка, где за новогодние праздники умерли девять младенцев.

Степан Мельчаков