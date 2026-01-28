Елецкий ликеро-водочный завод в Липецкой области продают за 30 млн рублей

В Липецкой области выставили на продажу единым лотом здания объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Елецкий ликеро-водочный завод» и земельный участок под ними. Начальная цена — 30 млн руб. Об этом сообщило Агентство инвестиционного развития Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Агентство инвестиционного развития Липецкой области Фото: Агентство инвестиционного развития Липецкой области

Общая площадь зданий составляет 11,5 тыс. кв. м. Земельный участок на 1,6 га расположен в центре Ельца. На площадке сохранены несущие конструкции, а также базовые инженерные коммуникации: электроснабжение мощностью 100 кВт, включая возможность подключения к централизованным сетям газа и воды.

По данным регионального Агентства инвестиционного развития, основным преимуществом активов считается их расположение. Липецкая область является одним из ключевых транспортных узлов ЦФО. Близость к трассе М-4 «Дон» упрощает логистику поставок продукции в Москву и другие регионы.

В середине января «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Липецке частично продают завод по выпуску сельскохозяйственных роботов. Инвесторам предлагали 50% уставного капитала предприятия за 680 млн руб.

Кабира Гасанова