В Челябинске создателя финансовой пирамиды осудили за хищение 37 млн рублей

Калининский районный суд Челябинска признал организатора финансовой пирамиды Эдуарда Капшеева виновным в мошенничестве и отмывании денег (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 и 4 ст.174.1 УК РФ ). Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1,5 млн руб., сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

Суд установил, что Эдуард Капшеев, будучи директором и учредителем ООО «Меридиан-ДВ» и ПК «Велесъ», вместе с пятью сообщниками создал финансовую пирамиду. Они обещали вкладчикам высокие проценты и доход, заключали договоры инвестирования, вручали подарки и сертификаты новым клиентам, но впоследствии не исполняли свои обязательства. В результате в 2020-2021 годах сообщники похитили более 37,3 млн руб. у 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, Башкортостана и Татарстана, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, Эдуард Капшеев легализовал более 9 млн руб., перечислив их на расчетные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя. Эти деньги были конфискованы в бюджет государства.

Эдуарда Капшеева и еще пять подозреваемых в создании финансовой пирамиды задержали в ноябре 2024 года. Имущество обвиняемых стоимостью 18 млн руб. было арестовано.

Ольга Воробьева