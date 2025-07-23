Челябинцев будут судить за хищение 37 млн рублей с помощью финансовой пирамиды

Следственная часть УМВД России по Челябинску завершила расследование уголовного дела о финансовой пирамиде, с помощью которой у жителей шести регионов РФ было похищено 37,3 млн руб. Шесть фигурантов в возрасте от 40 до 70 лет, обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, в 2020-2022 годах сообщники создали пирамиду. Они убедили жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, а также Республик Башкортостан и Татарстан, что те смогут с помощью вкладов получить быстрый доход. Для придания солидности организации новым клиентам дарили подарки и сертификаты. По данным полиции, с гражданами заключали договоры частного инвестирования и договоры о денежном паевом взносе, но когда контракты заканчивались, клиенты не получали ни прибыли, ни возврата вложенных средств. Таким образом, сообщники похитили 37,3 млн руб. у 90 человек. Кроме того, по версии следствия, один из организаторов пирамиды легализовал 9 млн руб., перечислив их на счета подконтрольного индивидуального предпринимателя.

По информации Генпрокуратуры России, создали финансовую пирамиду, действовавшую от имени ООО «Меридиан-ДВ» и ПК «Велесъ», жители Челябинской области Галина и Дмитрий Литвины, Галина Манойлова, житель Приморского края Эдуард Капшеев и еще два человека. Учредителем компаний является Эдуард Капшеев.

Деятельность преступной группы пресекли оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области в ноябре 2024 года. Трем подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, остальным — подписки о невыезде. По ходатайству следователя суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 18 млн руб. Материалы дела направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска