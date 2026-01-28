Город на юге Сицилии из-за оползня оказался на краю пропасти
Проливные дожди вызвали мощный оползень в районе итальянского города Нишеми, что на юге Сицилии. Местные власти эвакуировали уже более 1,5 тыс. человек, ожидая, что вскоре все дома вблизи образовавшегося обрыва скоро рухнут.
В воскресенье, 25 января, здесь обрушился участок скалы длиной 4 км, и ее разрушение продолжается. Во вторник оползень продвинулся еще на 10 м, сообщил мэр города Массимилиано Конти. «Это серьезное обрушение… Я не хочу, чтобы кто-то отнесся к этому легкомысленно. Нет смысла отрицать — мы напуганы»,— заявил глава города в интервью La Repubblica.
В результате оползня и обрушения скалы под завалами оказались десятки автомобилей, разрушены дороги, а многие дома частично нависли над обрывом. Власти закрыли местные школы, а жителей из районов вблизи обрыва эвакуировали в местный спортивный центр.
Всего в городе проживают около 25 тыс. человек. Сальваторе Кочина, глава Управления гражданской защиты Сицилии, заявил в понедельник вечером: «Все дома в радиусе 50–70 м в итоге обрушатся».